اشار مراسل "النشرة" في الجنوب، الى ان الطيران الحربي المعادي استهدف بلدة تول قرب مستشفى الشيخ راغب حرب. ولفت الى ان الطيران الحربي المعادي استهدف مبنى اتحاد بلديات اقليم التفاح في بلدة جباع و الصاروخ لم ينفجر. واوضح بان الغارات العنيفة استهدفت مدينة صور عند مفرق بلدة معركة.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: غارات قرب مستشفى الشيخ راغب في تول وعلى مبنى اتحاد بلديات اقليم التفاح في بلدة جباع ومفرق معركة في صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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