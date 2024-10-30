أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:00 من بعد ظهر يوم الاربعاء 30-10-2024 مستعمرة حتسور هجليليت بصلية صاروخية".
كذلك أعلن الحزب أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:30 من مساء يوم الاربعاء 30-10-2024 للمرة الثالثة تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق البلدة) بصلية صاروخية".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": قصفنا للمرة الثالثة تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة وطى الخيام ومستعمرة حتسور هجليليت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.