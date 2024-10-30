أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 03:00 من بعد ظهر يوم الاربعاء 30-10-2024 ‏مستعمرة حتسور هجليليت بصلية صاروخية".

كذلك أعلن الحزب أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:30 من مساء يوم الاربعاء 30-10-2024 ‏للمرة الثالثة تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق ‏البلدة) بصلية صاروخية". ‏‏