هيئة البث نشرت مسودة مقترح اطلاق النار: اقتراح وقف إطلاق النار يدعو إسرائيل ولبنان إلى تنفيذ القرارين 1701 و 1559

نشرت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية مسودة مقترح لوقف إطلاق النار في لبنان، وسط توقعات بأن يتم إنجاز اتفاق لوقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية خلال الأيام المقبلة وقد تعلن الإدارة الأميركية عنه قبل الانتخابات.

ولفتت هيئة البث الاسرائيلية الى ان اقتراح وقف إطلاق النار يدعو إسرائيل ولبنان إلى تنفيذ القرارين 1701 و 1559. وذكرت بانه يلتزم الجيش اللبناني بمراقبة تنفيذ القرار 1701، والتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار سيتم خلال هدنة تستمر 60 يوما.

واشارت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية الى انه تلتزم إسرائيل بسحب قواتها من لبنان خلال 7 أيام من بدء وقف إطلاق النار. ولفتت الى انه يبدأ الجيش اللبناني بالانتشار تزامنا مع انسحاب القوات الإسرائيلية.

ولفتت هيئة البث الإسرائيلية الى ان مقترح وقف إطلاق النار يضم خطابا مكملا بين أميركا وإسرائيل ينص على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس في وجه أي تهديدات وشيكة.