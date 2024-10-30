هيئة البث الاسرائيلية: نتانياهو يبحث تأجيل زفاف ابنه خشية هجمات المسيرات

يبحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إرجاء زفاف نجله أفنير، الوشيك بسبب "مخاوف أمنية"، وذلك، بعد استهداف منزله بطائرة مسيرة، حسبما أفادت هيئة البث العامة الإسرائيلية "مكان".

ومن المقرر أن يقام حفل زفاف أفنير نتنياهو في 26 تشرين الاول المقبل، في مزرعة "رونيت" في منطقة شارون، شمال تل أبيب، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الوزراء قوله لمساعدين، إن "إقامة الحفل كما كان مقرراً، ربما يشكل خطراً على المشاركين".

وفي وقت سابق من أكتوبر الجاري، استهدفت طائرة مسيرة تابعة لـ "حزب الله" نافذة غرفة نوم في مقر إقامة رئيس الوزراء الخاص في قيساريا، ما تسبب في أضرار. ولم يكن نتانياهو وزوجته في المنزل آنذاك.

وأكد متحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي استهداف منزل نتنياهو في قيساريا بمسيرة، لكنه نفى وقوع إصابات جراء الهجوم.