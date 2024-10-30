دائرة الاحصاء الاسرائيلية: انضمام 31 ألف شخص لدائرة البطالة في أيلول ما يرفع نسبتها إلى 4.6 بالمئة

ذكرت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية بان نسبة البطالة ارتفعت في إسرائيل من 4% في آب، إلى 4.6% في أيلول الفائت، وانضم أكثر من 31 ألف عامل إلى دائرة البطالة. وكان عدد العاطلين عن العمل، الشهر الماضي، 211.9 ألف شخص، بينما كان عددهم في الشهر الذي سبقه 180.4 ألفا، وهم الذين توقفوا عن العمل بسبب فصلهم أو إغلاق مكان عملهم في السنتين الأخيرتين.

وبلغت نسبة المشاركين، فوق سن 15 عاما، في قوة العمل 62.5%، في أيلول، ونسبة العاملين بين مجمل السكان 60.8%، وذلك دون تعيير عن الشهر الذي سبقه، وفقا للمعطيات.

وأضافت المعطيات أن نسبة العاطلين عن العمل بين قوة العمل هي 2.7%، الشهر الماضي، و2.6% في الشهر الذي سبقه.

واشارت معطيات الشهر الماضي إلى أن نسبة المتغيبين مؤقتا عن العمل أسبوعيا لأسباب اقتصادية كانت 19.9% (4.6% في الشهر الذي سبقه)، وبسبب الخدمة في قوات الاحتياط 12% (6.9% في الشهر الذي سبقه)، و1.9% لأسباب أخرى (0.7% في الشهر الذي سبقه).

ولفتت الى ان نسبة تغيّب الرجال مؤقتا عن العمل أسبوعيا، الشهر الماضي، لأسباب اقتصادية 23.3% (6.8% في الشهر الذي سبقه)، و23.3% بسبب الخدمة في قوات الاحتياط، حيث بدأت إسرائيل اجتياحا بريا لجنوب لبنان في نهاية أيلول واستدعت قوات احتياط واسعة (18.6 في الشهر الذي سبقه).

واوضحت بان نسبة تغيب النساء عن العمل مؤقتا أسبوعيا، خلال الشهر الماضي، لأسباب اقتصادية كانت 17.2% (3.5% في الشهر الذي سبقه)، وبسبب الخدمة في قوات الاحتياط 3.2% (1.3% في الشهر الذي سبقه).