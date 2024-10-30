مسؤول إسرائيلي لـ CNN: مساع لاتفاق وقف إطلاق نار قصير الأمد مع لبنان لمدة شهر على الأقل

اوضح مسؤول إسرائيلي لشبكة "CNN" إن المسؤولين الإسرائيليين والأميركيين واللبنانيين يسعون إلى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار قصير الأمد من شأنه أن يوقف القتال بين إسرائيل وحزب الله لمدة شهر على الأقل.

واوضح المسؤول الإسرائيلي إن الحكومة الإسرائيلية قررت أن الوقت مناسب الآن للسعي إلى وقف إطلاق النار في لبنان، بالنظر إلى ما وصفه المسؤول بـ"الإنجازات الكبيرة" التي تحققت في إضعاف حزب الله والضغوط التي تمارسها الحكومة اللبنانية على الحزب.

وأضاف المسؤول أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو عقد مساء الثلاثاء اجتماعًا أمنيًا مصغرًا لمناقشة التقدم المُحرز في المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق برعاية دولية، مضيفا أنه من الواضح أن إسرائيل لا تستطيع أن تفعل المزيد في عملياتها ضد حزب الله في لبنان.

واردف المسؤول إن مدة وقف إطلاق النار المؤقت لا تزال موضوعًا للنقاش ولكنها ستستمر شهرًا على الأقل.

خلال ذلك الوقت، ستجري مفاوضات بشأن اتفاق نهائي لإنهاء الحرب بين الجانبين وتطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 1701.

وذكرت شبكة CNN، في وقت سابق، أن المبعوثين الأميركيين آموس هوكشتاين وبريت ماكغورك سيصلان إلى إسرائيل، الخميس، لإجراء مناقشات بشأن لبنان.