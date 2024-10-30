الجيش الإسرائيلي: تم إنشاء فرقة عسكرية جديدة على الحدود مع الأردن

أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بأن "كل من وزير الدفاع يؤاف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي وافقا على إنشاء فرقة اقليمية شرقية تهدف إلى حماية الحدود الشرقية لإسرائيل. جاء القرار في ختام دراسة فحصت الاحتياجات العملياتية والقدرات الدفاعية في المنطقة وذلك بناء على تخطيط أعمال بناء القوة في الجيش وإستنادًا إلى العبر من الحرب وتقييم الوضع".
وزعم أدعي، أنه "سيتم اخضاع الفرقة إلى مسؤولية القيادة الوسطى. تهدف الفرقة إلى تعزيز الجهود الدفاعية في منطقة الحدود والطريق رقم 90 والبلدات وتوفير استجابة للتعامل مع احداث وتهريب الأسلحة مع الحفاظ على حدود سلام وتعزيز التعاون مع الجيش الأردني".
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