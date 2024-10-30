البث العبرية: جيش الاحتلال سينسحب من لبنان خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قالت القناة 13 العبرية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين كبار، اليوم الأربعاء، إنه تم إحراز تقدم كبير على طريق التسوية في لبنان.

وأشارت هيئة البث العبرية، إلى أن المبعوث الأمريكي آموس هوكستين يعكف على صياغة مسودة اتفاق بين إسرائيل ولبنان، مؤكدة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سينسحب من لبنان خلال أسبوع وسيستأنف عملياته في حال جرى خرق الاتفاق.

وذكرت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبدى موافقته على تسوية في لبنان تضمن عودة الإسرائيليين إلى بلداتهم بأمان.