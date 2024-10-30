زار النائب سيمون ابي رميا مركز وزارة الشؤون الاجتماعية في قضاء جبيل والتقى مديرة المركز ومنسقة القضاء في هيئة الكوارث جمال شلهوب. واطّلع منها على مهام ودور الهيئة والمركز في ظل الأزمة الحالية مع موجة النزوح جراء الاعتداءات الاسرائيلية".
واثنى ابي رميا على "جهود المركز والهيئة في قضاء جبيل"، معرباً عن "دعمه وجاهزيته للمساندة والمساعدة". واكد "متابعة الحاجات في لقاءات سيعقدها مع الوزراء والادارات المعنية، لا سيما منسق لجنة الطوارئ ناصر ياسين لنقل الواقع الانساني على مستوى جبيل".
كانت هذه تفاصيل خبر ابي رميا زار مركز وزارة الشؤون الاجتماعية في قضاء جبيل مؤكدا متابعة الحاجات في لقاءات سيعقدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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