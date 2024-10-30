طلب محافظ بعلبك الهرمل بشير حضر من الاهالي "التوجه الى عرسال عبر الطريق الدولية، أو الى محافظة الشمال عن طريق عيناتا-الأرز، او الى عكار واعتمادها كوجهة فضلى، او الى زحلة عبر الطريق الدولية".
كما "وطلب عدم التوجه الى قلعة بعلبك لأنها ليست آمنة".
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ بعلبك الهرمل حدد الطرق التي يمكن للاهالي التوجه اليها وطلب عدم التوجه الى قلعة بعلبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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