هدد الجيش الاسرائيلي سكان بلدات "سجد, كفرجوز, النبطية التحتا, النبطية الفوقا, زفتا, جرجوع, حومين التحتا, كفر رمان". وطالب الجيش الاسرائيلي السكان في هذه البلدات "بإخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الاسرائيلي هدد سكان 8 بلدات في جنوب لبنان بضرورة الاخلاء والتوجه شمال نهر الأولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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