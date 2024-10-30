النشرة: حركة نزوح الى عرسال بعد تهديد الجيش الإسرائيلي سكان بعلبك وعين بورضاي ودورس بإخلائها

افاد مراسل "النشرة"، في بعلبك عن "حركة نزوح الى عرسال".

وكان قد هدد الجيش الإسرائيلي سكان بعلبك وعين بورضاي ودورس، وذلك من أجل إخلائها فورًا.

وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بأن "سيعمل ضد مصالح حزب الله"، طالبًا من السكان عبر التهديد الذي وجهه لهم باخلاء المنازل فورًا والانتقال خارج المدينة والقرى عبر أوتوستراد زحلة - بعلبك، طريق نحلة - بعلبك وطريق الأرز - بعلبك.