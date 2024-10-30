استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة سفير جمهورية تشيلي في لبنان Marcos Correa Letelier وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.
كما استقبل مفتي حاصبيا ومرجعيون القاضي الشيخ حسن دلي يرافقه القاضي الشيخ اسماعيل دلي ورئيس بلدية شبعا محمد صعب، وجرى التداول في شؤون مختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد الجيش التقى سفير جمهورية تشيلي ومفتي حاصبيا وبحث معهم الأوضاع العامة في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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