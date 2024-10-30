الجيش الاسرائيلي يزعم قتل نائب قائد قوة الرضوان في حزب الله بغارة على النبطية

زعم المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي أن "مقاتلات تابعة لسلاح الجو وبتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية وسلاح الجو هاجمت في منطقة النبطية وقتلت مصطفى أحمد شحادي الذي شغل منصب نائب قائد قوة الرضوان في حزب الله".

وادعي ادرعي ان "في مناصبه السابقة كان شحادي مسؤولاً عن عمليات قوة الرضوان خلال فترة القتال في سوريا بين عامي 2012-2017، بالإضافة إلى إدارته الفعلية لمخططات قتال الوحدة في جنوب لبنان".