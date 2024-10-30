المرتضى: قُمنا بالاجراءات اللازمة مع الاونيسكو لحماية المواقع الاثرية من العدوان

كشف وزير الثقافة محمد وسام المرتضى في حديث للـLBCI، عن أن "من أشهرٍ عديدة قُمنا بالاجراءات اللازمة مع الاونيسكو لحماية المواقع الاثرية من العدوان، وهذا الارث ليس فقط للبنان بل للعالم والتواصل مع الاونيسكو بشكل دائم".

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