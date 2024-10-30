محافظ الشمال: ما من مراكز ايواء ولا حتى مدارس تستوعب المزيد من النازحين لدينا

أكد محافظ الشمال رمزي نهرا، في حديث تلفزيوني أن "ما من مراكز ايواء ولا حتى مدارس تستوعب المزيد من النازحين لدينا".

وفي وقت سابق، افاد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر لسكاي نيوز عربية، بأن "هناك حالة هلع حاليا في صفوف السكان بعد إنذارات الإخلاء الإسرائيلية"، مشيرا الى أننا "نخشى أن نكون أمام مشهد تدميري كبير قد تقوم به إسرائيل".

ودعا "سكان بعلبك إلى المغادره باتجاه محافظة الشمال"، مؤكدا أننا "نواجه وضعا كارثيا".