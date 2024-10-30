شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة للمركز المصرى: التحالف الوطنى يعزز النهج التشاركى بين مختلف القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

أبرزت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي وأنشطته المختلفة التي تشكل مؤشرًا إيجابيًا نحو تعزيز النهج التشاركي بين مختلف القطاعات فى البلاد.

وأشارت الدراسة إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ويعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، ما يساهم في تحقيق تضافر فعال للجهود ويحد من ازدواجية المعايير وتداخل المهام.

وأوضحت الدراسة، أن الأنشطة التي يقوم بها التحالف الوطني، تمثل خطوة مهمة نحو بناء تعاون مثمر على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنموي.

وقالت الدراسة إن وضوح الرؤية التنظيمية والخطط الاستراتيجية سيعزز من قدرة التحالف على تحقيق أهدافه وتنفيذ مشروعاته بشكل أكثر كفاءة، مما يعزز من تأثيره الإيجابي على المجتمع، وفي هذا السياق، يبقى الأمل في أن يتبنى التحالف خطوات عملية نحو تحسين هيكله الإداري واستراتيجياته لضمان نجاح أهدافه التنموية والسياسية، وتعظيم استفادة المجتمع المحلي من جهوده.