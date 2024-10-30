شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعلت حياة كريمة فى شهر التوعية بمرض سرطان الثدى بالإسكندرية؟.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الإسكندرية أسماء على بدرالأربعاء، 30 أكتوبر 2024 02:32 م
ساهمت مبادرة حياة كريمة بمحافظة الإسكندرية فى شهر التوعية بمرض سرطان الثدى خلال شهر اكتوبر من خلال فعالية مميزة وينشر ”الخليج 365” تفاصيل المبادرة الصحية لسكان المحافظة.
1- شاركت مؤسسة حياة كريمة على مدار 3 ايام بشاحنة مجانية تابعة لوزارة الصحة للفحص والكشف المبكر عن سرطان الثدي.
2- الحملة جاءت بالتعاون مع مبادرة "صحة المرأة" وشركة روش مصر فى محافظة الإسكندرية.
3- مشاركة فعالة من جامعة الإسكندرية والمجلس القومى للمرأة فرع الإسكندرية.
4- تمت كافة الفعاليات على هامش مبادرة “STARS” المشتركة بين مكتبة الإسكندرية ومؤسسة حياة كريمة.
5- نظمت شركة روش مصر بالتعاون مع مبادرة دعم صحة المرأة محاضرة توعوية لخريجى مبادرة “STARS” بهدف تأهيلهم ليكونوا سفراء وعى لصحة المرأة وزارة الصحة والسكان المصرية 100 مليون صحة.
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