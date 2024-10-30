حزب الله: استهدفنا للمرة الثانية تجمعات لقوات العدو في منطقة وطى الخيام بصلية ‏صاروخية

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:30 من بعد ظهر يوم الاربعاء 30-10-‌‏2024 للمرة الثانية تجمعات لقوات العدو الاسرائيلي في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق ‏البلدة) بصلية ‏صاروخية".

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