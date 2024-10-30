ارسلت نقابة محرري الصحافة اللبنانية اليوم تقريرها عن الاعتداءات الاسرائيلية ضد الصحافيين والاعلاميين في لبنان الى رئيس بعثة لبنان لدى اليونسكو السفير مصطفى اديب تضمنت عدد الشهداء الذين إرتقوا من بينهم والجرحى والمعوّقين، وعدد الذين تضررت منازلهم وسياراتهم وهجّروا من بلداتهم واحيائهم واماكن سكنهم، كما الاختراقات التي حصلت على حسابات عدد من الزملاء وحملت تهديداً بتصفية البعض منهم. وسيكون هذا التقرير من ضمن الوثائق التي سيتقدم بها السفير أديب في اجتماع الدورة 34 لاعمال المجلس الحكومي لتمية الاتصال (IPDC) التابع لليونسكو والمولج بتعزيز سلامة الصحافيين.

كانت هذه تفاصيل خبر نقابة المحررين قدمت تقريرا عن الاعتداءات الاسرائيلية ضد الصحافيين والاعلاميين لرئيس بعثة لبنان لدى اليونسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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