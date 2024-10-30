رويترز: خريطة الإخلاء تظهر أن المناطق التي يشملها أمر الإخلاء الاسرائيلي في بعلبك فيها آثار رومانية

أوضحت وكالة رويترز، أن "خريطة الإخلاء تظهر أن المناطق التي يشملها أمر الإخلاء الاسرائيلي في بعلبك فيها آثار رومانية".
وكان قد هدد الجيش الإسرائيلي سكان بعلبك وعين بورضاي ودورس، وذلك من أجل إخلائها فورًا.
وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بأن "سيعمل ضد مصالح حزب الله"، طالبًا من السكان عبر التهديد الذي وجهه لهم باخلاء المنازل فورًا والانتقال خارج المدينة والقرى عبر أوتوستراد زحلة - بعلبك، طريق نحلة - بعلبك وطريق الأرز - بعلبك.
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