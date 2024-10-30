إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حيث تناول البحث تطورات الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان وملف النازحين إضافة نتائج واجواء اللقاءات والاتصالات الخارجية التي أجراها ميقاتي.

كانت هذه تفاصيل خبر بري التقى ميقاتي وتابع معه تطورات الاوضاع والمستجدات وملف النازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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