النشرة: غارة إسرائيلية على محيط مجدل زون والنبطية

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب، عن "غارة إسرائيلية على محيط بلدة مجدل زون في قضاء صور، كما عن غارات إسرائيلية على مدينة النبطية، وبلدتي الخيام وشبعا".

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