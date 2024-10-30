الجيش نفى ما أوردته إحدى وسائل الإعلام حول نتائج مباراة الدخول إلى الكلية الحربية

افادت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، بأن "أوردت إحدى وسائل الإعلام معلومات حول إشكالية مزعومة تتعلق بنتائج مباراة الدخول إلى الكلية الحربية المعمّمة بتاريخ 29 /10 /2024، وذلك لناحية التوازن الطائفي في أعداد المقبولين".

واوضحت القيادة أنّها "اعتمدت في هذه المباراة معايير الكفاءة والشفافية الكاملة بصورة مماثلة لجميع المباريات خلال السنوات السابقة، مع مراعاة المناصفة وعامل النجاح وعدم وجود علامة لاغية، بحيث بلغ العدد الإجمالي للناجحين مئتين، موزَّعين مناصفةً ووفق النسب المعتمَدة للطوائف والمذاهب".

وأهابت بـ"وسائل الإعلام عدم نشر أي معلومات غير دقيقة متعلقة بالمؤسسة العسكرية، والعودة إلى بياناتها وحساباتها الرسمية".