بلديتا عاريا والكحالة: نستنكر استخدام الطرق الدولية والآليات المدنية لانتقال المسلحين ونقل الاسلحة والذخائر

أعلنت بلدية عاريا وبلدية الكحالة في بيان انه "بعد تكرار عمليات استهداف السيارات على الطريق الدولي الذي يعبر البلدتين، تستنكر بلديتا عاريا والكحالة استخدام الطرق الدولية والآليات المدنية لانتقال المسلحين ونقل الاسلحة والذخائر من ما يعرض العابرين وابناء البلدتين للمخاطر التي تطال حياتهم واملاكهم".
وتمنت بلديتا عاريا والكحالة على الجيش اللبناني والاجهزة الامنية الشرعية "التدخل فورا، لاتخاذ التدابير التي تمنع استخدام الطرق الدولية والمناطق الآمنة لاغراض عسكرية، ورفع الخطر الذي يهدد المدنيين".
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