افاد مراسل "النشرة"، في زحلة، عن "ورود اتصال إلى احد المستأجرين في بناية جرجس قبلان في زحلة بضرورة إخلاء البناية"، مشيرا الى أن "توجه عدد من سكان البناية إلى مخفر زحلة للإدعاء والتأكد عما إذا كان الاتصال جدياً".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: عدد من سكان بناية جرجس قبلان في زحلة توجهوا الى المخفر بعد ورود اتصال بضرورة إخلاء البناية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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