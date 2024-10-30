فضل الله: قيادة حزب الله وعلى رأسها الشيخ قاسم هي التي تدير كل مجريات الحرب ولن نسمح للعدو بفرض شروطه

أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب فضل الله، في كلمة له من مجلس النواب الى ان "الرد على أي اغتيال إسرائيلي جديد سيكون مزيداً من التمسك بحقنا في الدفاع عن بلدنا"، لافتا الى ان "صواريخ المقاومة ستستمر حتى يوقف الاحتلال عدوانه".

ورأى فضل الله ان "صمود شعبنا وصمود مقاومتنا سيفتحان الطريق السياسي لوضع حد لغطرسة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو"، معتبرا ان "حزب الله يقف اليوم على قلب رجل شجاع واحد يمضي في طريق الدفاع عن شعبه وبلده

وشدد على ان "المقاومة لن تسمح للعدو بفرض شروطه على بلدنا، والمقاومة هي الضرورة الوطنية التي لا غنى عنها لمنع الكيان الصهيوني من استيطان الأرض وهي قوية ومستمرة وباقية".

وأضاف :"قيادة حزب الله وعلى رأسها الشيخ نعيم قاسم هي التي تدير كل مجريات الحرب وتأخذ القرار ولا أحد غيرها".