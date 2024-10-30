شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهداف مبادرة "إيد واحدة" للتحالف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

أطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى عدد من المبادرات التي يتسابق أعضاء التحالف الوطنى على تقديم خدماتها والمشاركة في فعالياتها في كافة المحافظات لتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا، لعل أبرزها مبادرة "إيد واحدة" التي أطلقها التحالف وتنوعت خدماتها وشاركت المواطنين في كافة الجوانب الحياتية من أجل حياة أفضل.



وتأتى هذه الحملة فى إطار الشراكة الاستراتيجية بين التحالف ووزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، وذلك بهدف تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة الفئات الأكثر احتياجاً.



وتهدف حملة "إيد واحدة" إلى تحقيق الأهداف التالية:



- تقديم الدعم الغذائى والرعاية الصحية للأسر الأكثر احتياجًا.

- تحسين مستوى المعيشة فى المناطق المستهدفة.

- تعزيز التكامل المجتمعى والتماسك الاجتماعي.

