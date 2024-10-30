شكرا لقرائتكم خبر عن السجينى عن عدم وجود آليه لاستخدام الانترلوك: فى قمة "استيائى".. سيوفر الدولار والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، استياءه مع عدم عقد وزارة التخطيط جلسات مع المحافظات والمتخصصين لبحث آليه تنفيذ رصف الطرق بالانترلوك "البلاط" كبديل للأسفلت، والنظر لاعتبارات رطوبة التربة ودرجات الحرارة وميزانيات المحافظات، قائلا : " الحقيقة في قمة استيائي، لو عقدت هذه الجلسات قبل إجتماعنا اليوم لما رأيت هذا الارتجال من المحافظات وكانت هناك محددات واضحة".

وقال "السجيني" موجها حديثة لوزارة التخطيط " هذا الحديث سيوفر لك مكون دولاري، فما ينقصنا لعقد هذه الاجتماعات خاصة اذا كان هناك توصيف في الكود المصري لاستخدام الانترلوك".

وشدد "السجيني" علي ضرورة أن يكون هناك كتاب دوري مفصل لجميع المحافظات بشأن تركيب الانترلوك في الطرف، هتعمل إيه .. فين .. إزاي وبكام"، مشيرا إلي أن هذا التوجه للمصلحة العليا و"اللي يزعل يزعل" علي حد قوله.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني اليوم الأربعاء، لمتابعة الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة بشأن مقترح اللجنة باستخدام بلاط الإنترلوك لرصف الشوارع التي لا يزيد عرضها على عشرة أمتار بدلاً من رصفها بالمواد التقليدية (الأسفلت)، ومدى تأثير ذلك على تحقيق وفورات كبيرة بالخطط الاستثمارية للمحافظات، فضلاً عن تقليل الأعباء الدولارية المطلوبة لاستيراد البوتامين والمعدات اللازمة للرصف، وسهولة فك وتركيب بلاط الإنترلوك وتوفير فرص عمل للعمالة المحلية، مع ضرورة العمل على إعداد إستراتيجية قومية تُنفذ في هذا الشأن، وذلك وفقاً للمعايير الفنية الخاصة بعرض الشوارع وطبيعة الوحدات المحلية القابلة لهذا الطرح مع أهمية تكويد تلك المواصفات بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وتعميمها على جميع الوحدات المحلية