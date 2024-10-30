بوحبيب دان باتصال مع نظيره النمساوي الاعتداء على عناصر كتيبة بلاده في اليونيفيل واتصل بلازارو مستنكرا

تلقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب اتصالا هاتفيا مساء الامس من وزير خارجية النمسا الكسندر شالنبرغ بحثا خلاله في الاعتداء الذي تعرضت له عناصر في الكتيبة النمسوية العاملة في "اليونيفيل".

ودان الوزير بو حبيب الاعتداء، وأكد "تمسك لبنان بعملها"، مشددا على "ضرورة عدم التعرض لسلامة وامن عناصرها ومقارها"، مقدرا "مساهمة النمسا في المساعدة على حفظ السلم والامن وتضحياتها في هذا المجال، والدور الذي تضطلع به مع دول أخرى في سبيل التوصل لوقف لإطلاق النار".

كما شدد الوزير بوحبيب على "التزام لبنان بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701".

واجرى الوزير بوحبيب اتصالا هاتفيا بقائد قوات "اليونيفيل" العاملة في لبنان الجنرال أرولدو لازارو وأبلغه بإدانة لبنان لهذا الاعتداء، وتمسكه بعمل اليونيفيل، والحفاظ على امن وسلامة عناصرها.