انتهاء عمليات البحث والإنقاذ في حارة صيدا والحصيلة النهائية 10 شهداء و36 جريحا

استمرت عمليات الإنقاذ والبحث طوال الليل وحتى ساعات متقدمة من صباح اليوم إثر الغارة الإسرائيلية على حارة صيدا أمس لتبلغ الحصيلة النهائية لهذا الاعتداء: عشر شهداء و36 جريحا، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

وكانت آخر جثة عمل الدفاع المدني على سحبها عند التاسعة صباحا تعود للشهيدة ن. خ ، فيما تمكن فريق الدفاع المدني بالتعاون مع فوج الإطفاء الفلسطيني على سحب امرأة من تحت الأنقاض عند الثانية فجرا، وعملت كشافة الرسالة على نقلها إلى مستشفى حمود الجامعي في صيدا.