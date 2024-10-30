حزب الله: استهدفنا تجمعين لجنود العدو الاسرائيلي في خلة العصافير في بلدة الخيام وشرقي نبع الوزاني بصلية صاروخية

اعلن الاعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الاربعاء 30-10-‌‏2024 تجمعاً لجنود العدو الاسرائيلي في خلة العصافير في بلدة الخيام بصلية صاروخية".

كما اعلن في بيان اخر، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الاربعاء 30-10-‌‏2024 تجمعاً لجنود العدو الاسرائيلي شرقي نبع الوزاني بصلية صاروخية".