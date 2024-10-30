أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بأن رئيس مركز الدفاع المدني الأقليمي في بعلبك بلال رعد تلقى ظهر اليوم اتصالا هاتفيا على خط المركز الأرضي، من متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، طالبا فيه إخلاء أهالي بعلبك ودورس وعين بورضاي المناطق المحددة باللون الأحمر في التهديد الإسرائيلي. وأكد رعد بأنه أبلغ مديرية الدفاع المدني والجيش اللبناني بفحوى الاتصال الهاتفي.

كانت هذه تفاصيل خبر مركز الدفاع المدني في بعلبك تلقى تهديدًا إسرائيليًا عبر اتصال لإخلاء المدينة ودورس وعين بورضاي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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