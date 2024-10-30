محافظ بعلبك: أدعو سكان بعلبك إلى المغادره باتجاه محافظة الشمال

افاد محافظ بعلبك الهرمل خضر بشير لسكاي نيوز عربية، بأن "هناك حالة هلع حاليا في صفوف السكان بعد إنذارات الإخلاء الإسرائيلية"، مشيرا الى أننا "نخشى أن نكون أمام مشهد تدميري كبير قد تقوم به إسرائيل". ودعا "سكان بعلبك إلى المغادره باتجاه محافظة الشمال"، مؤكدا أننا "نواجه وضعا كارثيا".

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