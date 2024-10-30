افادت مصادر قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري لسكاي نيوز عربية، بأننا "ننتظر موقفا إسرائيليا رسميا ونهائيا بشأن انتهاء العمليات العسكرية".

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر قريبة من بري لسكاي نيوز عربية: ننتظر موقفا إسرائيليا رسميا ونهائيا بشأن انتهاء العمليات العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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