مصدر طبي للجزيرة: أكثر من 1250 شهيدا في العملية العسكرية الإسرائيلية على شمال غزة منذ 25 يوما

أفاد مصدر طبي قناة الجزيرة، عن "أكثر من 1250 شهيدا في العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة على شمال قطاع غزة منذ 25 يوما".
في وقت سابق من اليوم، أعلنت بلدية بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، عن "إطلاق نداء استغاثة لإنقاذ ما بقي من المدينة التي تتعرض للقتل والإبادة الجماعية".
ولفتت إلى "أننا نطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف الإبادة الجماعية شمالي القطاع".
ويواصل الجيش الإسرائيلي بدعم أميركي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.
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