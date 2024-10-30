حزب الله: استهدفنا تجمعين لجنود العدو في منطقة وطى الخيام وخلة العصافير بصليتين صاروخيتين

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم الاربعاء 30-10-‌‏2024 تجمعاً لجنود العدو الاسرائيلي في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق ‏البلدة) بصلية صاروخية".

وفي بيان آخر، أعلن الحزب انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 من ظهر يوم الاربعاء 30-10-2024 ‏للمرة الثانية تجمعاً لجنود العدو الاسرائيلي في خلة العصافير في بلدة الخيام بصلية صاروخية". ‏