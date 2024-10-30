الجيش الإسرائيلي هدد سكان بعلبك وعين بورضاي ودورس لإخلاء منازلهم

هدد الجيش الإسرائيلي سكان بعلبك وعين بورضاي ودورس، وذلك من أجل إخلائها فورًا.

وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بأن "سيعمل ضد مصالح حزب الله"، طالبًا من السكان عبر التهديد الذي وجهه لهم باخلاء المنازل فورًا والانتقال خارج المدينة والقرى عبر أوتوستراد زحلة - بعلبك، طريق نحلة - بعلبك وطريق الأرز - بعلبك.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.