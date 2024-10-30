محلية النواب تستعد لوضع منظومة متكاملة لرصف الطرق بالانترلوك على مستوى الجمهورية

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تستعد لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، لوضع منظومة متكاملة بكافة المحافظات علي مستوي الجمهورية لآلية تنفيذ رصف الطرق بالإنترلوك "البلاط" كبديل للأسفلت، مما يوفر العملة الدولارية، وذلك في ضوء الدراسة التي تعدها عن كلفة التركيب في المحافظات والمساحات المطبق فيها والوفورات المحققة لصالح المحافظات.

وفي هذا الصدد، طالب النائب المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب من ممثلي المحافظات بتقديم بيانات صحيحة حول ما تم الانتهاء منه.

في رصف الشوارع باستخدام بلاط الانترلوك بدلاً من رصفها بالمواد التقليدية (الأسفلت)، وذلك بهدف توفير العملة الصعبة للدولة، مشيرا إلي أنه يستهدف وضع منظومة متكاملة لتنفيذ هذه الآلية علي مستوي الجمهورية.

وقال "السجيني" إن اللجنة لن تقبل بعرض الكلام المرسل من مسئولي المحافظات دون تقديم مايفيد بماتم إنجازه فى هذة الخطة، مشيرا إلي أن استخدام الانترلوك يساهم في تحقيق وفورات كبيرة بالخطط الاستثمارية للمحافظات.

وعرض يحيى الأدهم ممثل محافظة القاهرة ماتم إنجازه من الخطة الاستثماريف لرصف شوارع القاهرة بالانترلوك بدلا من الأسفلت، مشيرا إلي أن الجزء الأول مما تم تنفيذه من الخطة الاستثمارية نجح فى توفير العملة الصعبة ولم يرهق الميزانية المخصصة للمحافظة .

يأتي ذلك خلال إجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والمخصص لمناقشة الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة بشأن مقترح اللجنة باستخدام بلاط الانترلوك لرصف الشوارع التي لا يزيد عرضها على عشرة أمتار بدلاً من رصفها بالمواد التقليدية (الأسفلت)، ، فضلاً عن تقليل الأعباء الدولارية المطلوبة لاستيراد البوتامين والمعدات اللازمة للرصف، وسهولة فك وتركيب بلاط الإنترلوك وتوفير فرص عمل للعمالة المحلية، مع ضرورةالعمل على إعداد استراتيجية قومية تنفذ في هذا الشأن، وذلك وفقاً للمعايير الفنية الخاصة بعرض الشوارع وطبيعة الوحدات المحلية القابلة لهذا الطرح مع أهمية تكويد تلك المواصفات بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وتعميمها على جميع الوحدات المحلية.