شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة أمام "النواب": "الإنترلوك" بديل حيوى للأسفلت ويوفر المكون الدولارى والان مع تفاصيل الخبر

أكد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، أنه تم مضاعفة المخصصات الموجهة للمحافظة بنسبة 250% خلال السنوات الأربع الماضية، لاسيما في ضوء المشروعات الاستثمارية الكبري في المحافظة في ظل مشروع حياة كريمة، منوها لتزايد أهمية استبدال رصف طرق الشوارع الداخلية بالانترلوك ( البلاط) بديلا عن الأسفلت مما يحقق وفر كبير و حفاظا علي المكون الدولارى لاستيراد البوتامين اللازم لعملية الرصف.

وأضاف "الشهابي" إن تكلفة رصف الطرق بالأسفلت تصل إلي 700 جنيه للمتر وفي حال الطبقة، 1000 جنيه للطبقين مقابل 450 جنيه تكلفه متر الانترلوك، مشيرا إلي مسأله الخيار بين الانترلوك والاسفلت تحسم نفسها ليس فقط من معدل الوفر، إنما الفاعلية في الطرق الداخلية، قائلا : " الإنترلوك خيار بديل وحيوي ومهم".

وتابع " الشهابي" أن أغلب الشوارع الداخلية تصل مساحتها 8 متر لكن في حالة مساحة 10 متر تزيد تكلفه الانترلوك، وهناك بعض أنواع التربة التي تحتاج إلي طبقات اضافية قبل وضه الانترلوك، لكن أيا كان، فهي تقف أوفر من تكلفه الرصف بالأسفلت.

ونوه "الشهابي" إلي أن محافظة الجيزة شهدت عمليه رصف واسعه للطرق خلال الفتره الماضية وزاد الاعتماد عليي الإنترلوك في إطار تطوير المراكز والشوارع الداخلية.

وأثني نائب محافظ الجيزة علي دور لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، التي تمكنت من تحويل الشد والجذب بين السلطتين إلي حوار هادف وتحقيق ومنطقة التقاء.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني اليوم الأربعاء، لمتابعة الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة بشأن مقترح اللجنة باستخدام بلاط الإنترلوك لرصف الشوارع التي لا يزيد عرضها على عشرة أمتار بدلاً من رصفها بالمواد التقليدية (الأسفلت)، ومدى تأثير ذلك على تحقيق وفورات كبيرة بالخطط الاستثمارية للمحافظات، فضلاً عن تقليل الأعباء الدولارية المطلوبة لاستيراد البوتامين والمعدات اللازمة للرصف، وسهولة فك وتركيب بلاط الإنترلوك وتوفير فرص عمل للعمالة المحلية، مع ضرورة العمل على إعداد إستراتيجية قومية تُنفذ في هذا الشأن، وذلك وفقاً للمعايير الفنية الخاصة بعرض الشوارع وطبيعة الوحدات المحلية القابلة لهذا الطرح مع أهمية تكويد تلك المواصفات بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وتعميمها على جميع الوحدات المحلية