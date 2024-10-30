شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق إنسان الشيوخ تناقش دراسة نائب التنسيقية عن سياسات الحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت لجنه حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد هيبة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بشأن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية فى ظل التنمية المستدامة، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والنائب طلعت عبد القوي عضو مجلس امناء الحوار الوطني ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية .

واستعرض نائب التنسيقية محمود تركي اهم نقاط اهداف الدراسة، مشيرا إلى أن الدراسة المعروضة أمام لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ حاليا تهتم بقضايا تمس المواطن مباشرة.

وقال "تركي" إن الدراسة تستعرض وتدرس الأزمات الاقتصادية وتاثيرها المباشر على المجتماعات المحلية، منوها إلي أن كل دولة لها ظروفها الخاصة وأن مظلة الحماية الاجتماعية هي صمام امان وعصب الامن القومي المصري .