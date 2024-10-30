عشرات القتلى وتوقف الخدمات جراء فيضانات واسعة جنوبي إسبانيا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات)

ضربت فيضانات عارمة، مدينة فالنسيا، جنوبي شرق إسبانيا مساء أمس الثلاثاء، جرفت السيارات وحولت شوارع القرى إلى أنهار وعرقلت خطوط السكك الحديدية والطرق السريعة.

وأعلنت السلطات الإسبانية اليوم الأربعاء، مقتل 51 شخصا جراء الفيضانات، كما أكدت خدمات الطوارئ في المنطقة الشرقية من فالنسيا حصيلة القتلى.

وتسببت العواصف الممطرة أمس الثلاثاء في فيضانات في منطقة واسعة من جنوب وشرق إسبانيا.

وخرج قطار فائق السرعة، يقل حوالي 300 شخص عن مساره، بالقرب من ملقه، على الرغم من أن سلطات السكك الحديدية ذكرت أنه لم يصب أحد بأذى. وتوقفت خدمة القطارات فائقة السرعة بين مدينة فالنسيا ومدريد، وكذلك العديد من خطوط الركاب.

واستخدمت الشرطة وخدمات الإنقاذ مروحيات لنقل الأشخاص من منازلهم وسياراتهم.

وتم نشر أكثر من ألف جندي من وحدات الاستجابة للطوارئ في إسبانيا في المناطق المدمرة.

وشكلت الحكومة المركزية في إسبانيا لجنة أزمة للمساعدة في تنسيق جهود الإنقاذ.

يشار إلى أن إسبانيا شهدت عواصف خريفية مماثلة في السنوات الأخيرة. ومازالت تتعافى من جفاف شديد، حدث في وقت سابق من هذا العام. ويقول العلماء إن زيادة حالات الطقس السيء لها صلة على الأرجح بتغير المناخ.