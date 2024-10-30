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تعديل وقت الانتظار على الخط الثالث لمترو الأنفاق بسبب عطل فني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
تصوير- محمد معروف:

عدلت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، وقت الانتظار الحالي بين القطارات لحين الانتهاء من حل مشكلة تقنية.

وقالت الشركة، في بيان: ركاب الخط الأخضر الثالث، نود إعلامكم بأننا نعمل حاليًا على حل مشكلة تقنية مؤقتة أثرت على زمن الرحلات على الخط.

وأضافت: لضمان رحلة أكثر سلاسة، قمنا بتعديل وقت الانتظار الحالي بين القطارات إلى 6 دقائق، فريقنا يعمل بجهد لاستعادة الخدمة العادية في أقرب وقت ممكن. نعتذر عن أي إزعاج ونشكركم على تفهمكم وصبركم.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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