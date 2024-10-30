بعد 8 سنوات.. مصر للطيران تتسلم التقرير النهائي لحادث تحطم طائرة باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت شركة مصر للطيران، تسلمها التقرير النهائي الرسمي الصادر عن الإدارة المركزية لحوادث الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني المصري بشأن الرحلة رقم MS804 والتي تحطمت أثناء عودتها من مطار شارل ديجول في طريقها إلى مطار القاهرة الدولي وكان علي متنها 66 راكبًا.

ووفق بيان رسمي، اليوم الأربعاء، فإنه جرى مشاركة التقرير الفني الخاص بتحطم الطائرة برحلة رقم 804 مع الأسر المتضررة جراء هذا الحادث.

ماذا نعرف عن الطائرة المنكوبة؟

وفي 19 مايو 2016، أعلنت مصر للطيران اختفاء رحلتها رقم 804 والقادمة من مطار شارل ديجول في طريقها إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك بعد دخولها المجال الجوي المصري بـ10 أميال وعلى متنها 66 راكبًا.

وبعدها تم العثور على مواد طافية يرجح أنها لحطام الطائرة وكذلك على بعض سترات النجاة ومواد بلاستيكية، بعدما عثرت عليها السلطات اليونانية بالقرب من جزيرة كارباثوس اليونانية.

وأكدت شركة مصر للطيران أن طائرة تابعة لها قادمة من باريس إلى القاهرة اختفت عن شاشات الرادار فوق مياه البحر المتوسط بعد دخولها إلى المجال الجوي المصري وعلى متنها 66 شخصا، بينهم 7 أفراد طاقم الطائرة و3 أفراد أمن وطفل ورضيعان.

وفي هذا التوقيت، عقد مجلس الأمن القومي اجتماعاً برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وناقش أزمة اختفاء الطائرة.

وقرر مجلس الأمن القومي مواصلة جهود البحث من خلال الطائرات والقطع البحرية المصرية، والعمل على كشف ملابسات اختفاء الطائرة في أسرع وقت بالتعاون مع فرنسا واليونان.

كما قرر المجلس قيام الحكومة بتقديم كافة أوجه المساعدة لعائلات ركاب وأفراد طاقم الطائرة المصرية. كما وجه المجلس مركز أزمات مصر للطيران بمتابعة تطورات الموقف والاعلان عما يستجد من معلومات.

وحسب مسؤول يوناني وقتها فإن قائد الطائرة المصرية لم يبلغ المراقبين الجويين في اليونان بأي مشكلة، مؤكدا أن الطائرة اختفت بعد دقيقتين من مغادرة أجواء اليونان.