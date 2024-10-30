جيش الاحتلال يواصل محاولات التوغل إلى مدينة الخيام جنوبي لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (د ب أ)

استأنفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، محاولات التوغل البري من الجهتين الشرقية والجنوبية في مدينة الخيام في جنوب لبنان.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، دارت اشتباكات طوال الليل حتى ساعات الصباح الأولى بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة وبقذائف المدفعية ورمايات من دبابات الميركافا عند الأطراف الجنوبية لمدينة الخيام، واشتباكات أخرى من الجهة الشرقية.

وأشارت إلى أن "الطيران الاستطلاعي المعادي يواصل تحليقه فوق الخيام ومختلف قرى قضاء مرجعيون".

وكان حزب الله أعلن استهدافه فجرا تجمعاً لجنود إسرائيليين في منطقة العمرا جنوب بلدة الخيام بصلية صاروخية.