الراعي زار مقر المجلس العام الماروني مشدّدًا على أهمية هذه المؤسسة وعلى الروح الطيّبة التي تبثّها في مجتمعها

عبّر البطريرك الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي خلال زيارته المجلس العام الماروني، "عن سعادته بزيارة المجلس الذي سيحتفل قريبًا بذكرى مرور مئة وخمسين عامًا على تأسيسه"، مشدّدًا على "أهمية هذه المؤسسة المارونية المُنظّمة وعلى الروح الطيّبة التي تبثّها في مجتمعها".

كما عبّر عن "شعوره الدائم بالارتياح بلقاء أعضاء المجلس العام الماروني ورئيسهم، الذي غالبًا ما يرى على وجوههم الحب والفرح والسلام الذي نحتاجه اليوم"، مثنيا على "عمل مركز إنماء بيروت للرعاية الصحية الأولية التابع للمجلس"، مقدّرًا "نشاطه الجبار طبيًّا وإنسانيًّا، وبخاصة في الظروف الحالية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون".

وكانت للراعي جولة في مبنى المجلس، ووقفة تفقدية مطوّلة لأقسام مركز إنماء بيروت حيث كانت في استقباله مديرة المركز إيفون حنا والطاقم الطبي والإداري.