المفوض العام للأونروا حذّر من تداعيات انهيار الوكالة: أحث الأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات لدعمها

أكد المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، في تصريح، أن "تفكيك الوكالة سيكون له تأثير كارثي على الاستجابة الدولية للأزمة الإنسانية في غزة".

ولفت إلى أن "انهيار الوكالة ستكون له عواقب وخيمة على السلام والأمن الدوليين"، وقال: "أحث الأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات لدعم الوكالة بما يتناسب مع خطورة الوضع".

في وقت سابق، أفادت وكالة رويترز، بأن سلطات النرويج ستقدم مشروع قرار للأمم المتحدة لطلب رأي محكمة العدل الدولية بالتزامات إسرائيل إثر حظر وكالة الأونروا.

وأوضحت الوكالة أن "السؤال أمام المحكمة سيكون هل تنتهك إسرائيل القانون الدولي بمنعها المساعدة الإنسانية للفلسطينيين".

وكان قد أقر البرلمان الإسرائيلي "الكنيست"، يوم الاثنين، قانونا بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على أن يدخل حيز التنفيذ في غضون 90 يوما، الأمر الذي أثار موجة من التنديد الدولي.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن الحظر الذي تفرضه إسرائيل على الأونروا، إذا تم تنفيذه، من شأنه أن ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة التأسيسي واتفاقية الأمم المتحدة المعتمدة في عام 1946.