"هيومن رايتس ووتش": على الجيش الإسرائيلي وقف هجماته على العاملين الطبيين والمرافق الصحية في لبنان

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أنه "على الجيش الإسرائيلي وقف هجماته على العاملين الطبيين والمرافق الصحية في لبنان"، مشيرة الى أن "على حلفاء إسرائيل تعليق نقل الأسلحة إليها بسبب خطر استخدامها في ارتكاب انتهاكات جسيمة".

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