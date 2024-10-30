شكرا لقرائتكم خبر عن الدعم الغذائى أولوية للتحالف الوطنى.. توزيع وجبات جاهزة على الأولى بالرعاية بسمنود والان مع تفاصيل الخبر

يواصل التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى جهوده المستمرة في الدعم الغذائي، حيث قامت مجموعة من متطوعى مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع بتوزيع 2500 وجبة غذائية جاهزة على 500 من الأسر الأولى بالرعاية فى مدينة سمنود بمحافظة الغربية.

وشملت المبادرة إجراء بحث ميدانى لتحديد الأسر الأكثر احتياجاً ومعرفة الدعم اللازم لتوفيره، بالإضافة إلى تنظيم ندوة توعوية حول التغذية السليمة. تسعى المؤسسة من خلال هذه الجهود إلى تحسين جودة الحياة للأسر المستفيدة وتعزيز الوعي الصحي بينهم.



يأتي هذا النشاط ضمن جهود تنفيذ حملة "ايد واحدة" التى تهدف إلى تحقيق الأهداف التالية:

تقدم الدعم الغذائي والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية.

تحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة.

تعزيز التكامل المجتمعي والتماسك المجتمعي.

