شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للإعلام" تنعى الفنان الكبير مصطفى فهمى: رحل بعد عطاء متميز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد السيد الشاذلىالأربعاء، 30 أكتوبر 2024 11:31 ص
نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، الفنان الكبير مصطفى فهمي الذى وافته المنية اليوم ، بعد مسيرة طويلة من العطاء المتميز قدم خلالها أعمالا عظيمة أثرت العمل الفني وستظل خالدة في وجدان المشاهد المصرى والعربي.
وتتقدم الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفنان الراحل ولكافة اسرة العمل الفنى، داعين المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان.
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