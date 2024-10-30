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"الوطنية للإعلام" تنعى الفنان الكبير مصطفى فهمى: رحل بعد عطاء متميز

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد السيد الشاذلى

الأربعاء، 30 أكتوبر 2024 11:31 ص

نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، الفنان الكبير  مصطفى فهمي الذى وافته المنية  اليوم ، بعد مسيرة طويلة من العطاء المتميز قدم خلالها أعمالا عظيمة  أثرت العمل الفني  وستظل خالدة  في وجدان المشاهد المصرى والعربي.

 

وتتقدم الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفنان الراحل ولكافة اسرة العمل الفنى، داعين المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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