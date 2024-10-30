"الوطنية للإعلام" تنعى الفنان الكبير مصطفى فهمى: رحل بعد عطاء متميز

نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، الفنان الكبير مصطفى فهمي الذى وافته المنية اليوم ، بعد مسيرة طويلة من العطاء المتميز قدم خلالها أعمالا عظيمة أثرت العمل الفني وستظل خالدة في وجدان المشاهد المصرى والعربي.

محمد يوسف

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